Künftig geht es leichter mit dem Bus nach Seekirchen

BILD: SN/SW/STRÜBLER Die neue Bezirkshauptmannschaft in Seekirchen nimmt Ende Juni den Betrieb auf.

Was bislang kein großes Problem war, weil verhältnismäßig wenige Menschen nach Seekirchen pendelten, ändert sich gerade gravierend: Die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung übersiedelt Ende Juni ins neue Gebäude mit 190 Arbeitsplätzen in Seekirchen. Das nahe gelegene neue Bezirksgericht mit 55 Mitarbeitern ist seit Februar im Betrieb. Das stetig gewachsene Bundesgymnasium besuchen knapp 800 Schülerinnen und Schüler aus der gesamten Region. Bald könnte auch ein Hallenbad in Seekirchen gebaut werden. Gleichzeitig werden Hunderte neue Wohnungen gebaut.

BILD: SN/SW/STRÜBLER Im Bezirksgericht Seekirchen wird bereits verhandelt.

Mit 10. Juli soll deshalb die erweiterte Regionalbuslinie 153 von Koppl-Sperrbrücke über Oberplainfeld, Schwaighofen und Reitberg nach Seekirchen im Stundentakt in Betrieb gehen. Die Fahrtzeit beim eingangs erwähnten Beispiel verringert sich dadurch um bis zu 35 Minuten auf dann 50 Minuten. Das haben Recherchen der Flachgauer Nachrichten ergeben. Beim Salzburger Verkehrsverbund (SVV) will man aber nicht von einem "fertigen Projekt", sondern von einem "Zwischenstand" sprechen. Die Abstimmungen mit Gemeinden und Regionalverband seien noch nicht abgeschlossen.

BILD: SN/SW/STRÜBLER Ich freue mich natürlich, wenn die neue Linie nach Seekirchen so bald wie möglich in Betrieb geht.¦Gerald Kendler¦Pendler

Der Faistenauer Gerald Kendler ist als Mitarbeiter der BH Salzburg-Umgebung einer jener Pendler, die künftig nach Seekirchen statt nach Salzburg fahren müssen. Er ist seit mehr als 20 Jahren ausschließlich mit dem Bus unterwegs und mangels Führerschein auf gute Öffi-Verbindungen angewiesen. In den knapp zwei Wochen zwischen der Übersiedlung der BH und dem Betriebsstart der neuen Buslinie ab Koppl muss er den Umweg über die Stadt Salzburg nehmen. "Ich freue mich natürlich, wenn die neue Linie nach Seekirchen so bald wie möglich in Betrieb geht. Das spart mir jeden Tag viel Zeit", sagt Kendler. Region hofft auf baldigen Start Auf einen baldigen Start der neuen Querverbindung drängt Katharina Illek, die im Regionalbüro Flachgau Ost für den öffentlichen Personennahverkehr zuständig ist: "Eigentlich dürfen wir davon ausgehen, dass die Linie ab Sommer befahrbar ist. Wir sind hier aber zu 100 Prozent auf den SVV angewiesen. Die Linie wird mit Mitteln des SVV und des Landes finanziert. Für die Gemeinden dürfen keine Mehrkosten anfallen", sagt Illek.

BILD: SN/SW/GOOGLE STREET VIEW Von Koppl-Sperrbrücke aus wird die erweiterte Linie 153 über Oberplainfeld und Reitberg nach Seekirchen fahren.

Von einer Inbetriebnahme der erweiterten Linie ab der ersten Ferienwoche geht auch Plainfelds Bürgermeister Wolfgang Ganzenhuber aus. "Mir ist nichts Gegenteiliges bekannt. Das ist natürlich in unserem Sinn. So haben wir dann eine Anbindung an Seekirchen und Eugendorf."

BILD: SN/SW/STRÜBLER Das Bundesgymnasium Seekirchen lockt Schüler aus der gesamten Region an.