Die Jagd ist noch in Männerhand: "Als Jägerin ist es schwer, Fuß zu fassen"

Die Jagdmesse in Salzburg soll ein Gradmesser für die Zukunft der Sparte sein. Jägerinnen ringen in vielen Orten nach wie vor um Anerkennung.

Im Jahr 2022 besaßen 11.109 Personen im Bundesland Salzburg eine gültige Jahresjagdkarte. Das ist ein Anstieg von etwa vier Prozent im Vergleich zu 2020, wie die Salzburger Jägerschaft mit Sitz in Stegenwald in Werfen mitteilt. Etwa 400 Personen würden jährlich in Salzburg an den Kursen für die Jagdprüfung teilnehmen. Zudem werde die Jagd immer weiblicher, heißt es. Doch stimmt das?

13 Prozent der Jagdkartenbesitzer in Salzburg sind Frauen. Im Vergleich zu vor fünf Jahren bedeutet das einen Anstieg ...