Die kleine Ewigkeit: Ein original Salzburger Zeitmaß

Als gelernte Salzburger wissen wir: Gut Ding braucht mitunter eine ziemlich lange Weile. Das ist kein Scherz. Und auch kein übles Geschimpfe. Das ist erlebte Wirklichkeit. Es sei nur eines angemerkt. Das Stichwort Spaßbad. Die Realisierung des Projektes markierte ein neues lokales Zeitmaß: die kleine Ewigkeit. Am Ende kam zwar trotzdem nicht heraus, was am Anfang Thema war. Aber immerhin verwandelte sich nach der kleinen Ewigkeit das Paracelsusbad in eine ansehnliche Nixe. Wenn man(n) das so sagen darf. Das "The-Sound-of-Music-Museum" ...