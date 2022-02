Die Pinzgaubahn soll hochwassersicher sein: Aufbau verzögert sich

Damit es in ein paar Jahren nicht wieder zu großen Schäden kommt, sind umfangreiche und langwierige Baumaßnahmen nötig.

Beim Hochwasser im Juli 2021 und einem Murenabgang in Wald einen Monat später wurden die Strecke der Pinzgauer Lokalbahn und drei im vermurten Bahnhof Vorderkrimml abgestellte Wagen schwer beschädigt. Es war schon das dritte Mal in diesem Jahrtausend nach 2005 und - in geringerem Ausmaß - 2014.

Zwischen Niedernsill und Krimml sind rund 14 Kilometer des Gleiskörpers verschlammt und sechs Kilometer komplett zerstört. Das sind fast 40 Prozent der gesamten Bahn. Anders als 2005, wo die ÖBB die ...