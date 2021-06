"Die Unwetter werden heftiger, der Hagel wird immer größer"

Nach den schweren Hagelunwettern erklären Meteorologen, was in der Nacht auf Mittwoch zwischen Salzburg und Oberösterreich passiert ist. Und ein Wissenschafter ergänzt Aussagen, die er vor genau 20 Jahren gemacht hat.

Für die Meteorologen kommen die jüngsten Hagelunwetter in dieser Heftigkeit nicht überraschend. Am Dienstagabend kam es in Salzburg und Oberösterreich zu einer außergewöhnlichen Situation. Bernhard Niedermoser, Leiter der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik in Salzburg (ZAMG), betont: "Das Besondere dabei war, dass es sich nicht nur um einzelne Gewitterzellen wie sonst oft gehandelt hat, sondern dass plötzlich mehrere Zellen nebeneinander aufgepoppt sind und so ein viel größeres Gebiet getroffen haben."

Der Klimawandel lässt sich immer genauer festmachen. Am ...