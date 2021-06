Nach Gewitter, Starkregen und Hagel - so werden die nächsten Tage in Salzburg

Bange Frage: Wie wird das Wetter nach den extremen Ereignissen der vergangenen Tage? Eines ist sicher: Es wird wieder heiß - mit Temperaturen jenseits der 30-Grad-Marke.

Regenschauer und Gewittergüsse - vor allem in den Salzburger Gebirgsregionen sollten sich die Menschen an diesem Freitag auf neuerliche Niederschläge gefasst machen. Jedenfalls geht dies aus den aktuellen Vorhersagen der ZAMG hervor. Am Abend und in der Nacht sollte sich die Lage wieder beruhigen.

Am Samstag ist wieder Badewetter

Am Wochenende wird es wieder sonniger. Restwolken lösen sich auf und tagsüber scheint die Sonne bei Temperaturen bis zu 27 Grad. Am Samstag ist damit wieder Badewetter. In den Gebirgsgauen treten jedoch vermehrt Quellwolken auf.

Auch am Sonntag bleibt es heiß. "Es wird wieder hochsommerlich heiß mit 31 Grad", sagt der Meteorologe Josef Haslhofer (ZAMG Salzburg). Am Sonntagabend sind lokale Sommergewitter im Pinzgau und Lungau möglich. Der Norden des Bundeslandes sollte jedoch nicht betroffen sein.

Ruhe vor dem Sturm?

Auch in der kommenden Woche geht es sonnig weiter. "Montag und Dienstag bleibt es heiß", sagt der Meteorologe. Es werden Temperaturen von 28 bis 32 Grad erwartet. In der Nacht auf Mittwoch nähert sich jedoch eine Kaltfront aus dem Westen. "Diese löst wieder verbreitet Gewitter aus."