Dreikönigsspringen: In Bischofshofen ist alles für den Absprung bereit

An der Paul-Außerleitner-Sprungschanze in Bischofshofen herrschte am Mittwochvormittag die Ruhe vor dem Sturm.

SN/Chris Hofer Bischofshofen ist bereit für das Finale der Vierschanzentournee und 15.000 Fans. Die Schanze ist mit Kunstschnee präpariert. 300 Kilogramm Salz stehen bei Plusgraden bereit.