Dreimal dieselbe Tankstelle überfallen: Polizei fasst Täter

Fotos aus den Überwachungskameras führten die Kriminalisten auf die Spur eines 30-jährigen Bosniers. Der Mann hat bereits gestanden.

Die Serie von nächtlichen Überfällen auf die Eni-Tankstelle an der Gabelsbergerstraße erschien unheimlich: Am 29. März, dann am 4. April und zuletzt am 12. April erschien immer wieder derselbe Mann und forderte vom Angestellten Geld. Auch das Opfer, ein 59-jähriger Salzburger, war immer das selbe.

In allen drei Fällen war der vorerst unbekannte Räuber unbewaffnet, lediglich beim zweiten Coup griff er zu einem in der Tankstelle liegenden Brotmesser und drohte damit.

Bei den drei Überfällen soll ...