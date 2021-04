Salzburg-Schallmoos: Dieselbe Tankstelle, dasselbe Opfer, derselbe Täter - dritter Überfall binnen zwei Wochen

Zum dritten Mal überfiel derselbe Täter dieselbe Tankstelle in Schallmoos. Dienst hatte auch beim dritten Mal derselbe Angestellte.

Was zwei Mal funktioniert, geht wohl auch ein drittes Mal - das dachte sich wohl ein unbekannter Täter in der Nacht auf Montag. Zum dritten Mal in zwei Wochen überfiel derselbe Mann dieselbe Tankstelle in der Salzburger Gabelsbergerstraße im Stadtteil Schallmoos. Gegen 4.17 Uhr betrat der Unbekannte die Tankstelle, holte Produkte aus den Regalen und legte diese auf die Tresen der Kasse. Dann fragte er den einzigen Angestellten nach dem Schlüssel für die WC-Anlage an der Außenseite des Gebäudes. Er ...