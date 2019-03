Dringender Mordverdacht: Frau von Pongauer Promi-Wirt sitzt jetzt in U-Haft

Der Wirt der Lisa-Alm soll von seiner Frau (30) erstochen worden sein. Der Mordverdacht stützt sich auf das gerichtliche Obduktionsgutachten. Die Gattin bestreitet jeden Tötungsvorsatz.

Im Aufsehen erregenden Fall des am 3. März mit einem Messerstich im Oberkörper tot aufgefundenen Chefs der Lisa-Alm in Flachau überschlugen sich am Wochenende die Ereignisse.

Bis Freitag hieß es, ein Suizid des 57-jährigen Promi-Gastronomen und Hoteliers sei naheliegend. Am Freitagabend wurde aber dann unvermutet Haftbefehl gegen die Ehefrau des Wirtes - eine 30-jährige Rumänin - erlassen. Am Sonntag schließlich verhängte eine Journalrichterin am Landesgericht die U-Haft über die 30-jährige Wirtsgattin - wegen dringenden Tatverdachts in Richtung Mord.

Die beschuldigte Frau wird nun seit Sonntag von Rechtsanwalt Kurt Jelinek verteidigt. "Wir haben vorerst keine Erklärung zur U-Haft-Verhängung abgegeben. Meine Mandantin bekennt sich zum Mordvorwurf nicht schuldig. Mehr kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen", betonte t Jelinek auf SN-Anfrage.

Rückblende: Am 3. März gegen 0.30 Uhr wird der 57-jährige Betreiber des weitum bekannten Skirestaurants und Eventlokals samt Hotelbereich tot in der Küche seiner Lisa-Alm entdeckt. Von einem seiner Mitarbeiter.

Staatsanwalt: Fremdverschulden "viel wahrscheinlicher als Suizid"

Laut Marcus Neher, Sprecher der Staatsanwaltschaft (StA), wies die Leiche des 57-Jährigen eine Stichverletzung im Brustbereich auf: "Todesursächlich war ein Lungendurchstich. Auf einem Tisch bzw. auf einer Arbeitsfläche in der Küche lag ein Messer - es wurde inzwischen eindeutig als die Tatwaffe identifiziert."

Die 30-jährige Rumänin - sie war seit 2017 mit dem Promi-Wirt verheiratet - hatte den Ermittlungen zufolge am Abend vor der mutmaßlichen Bluttat mit ihrem Gatten einen heftigen Streit. Im Hotelbereich der Lisa-Alm lief gerade eine feuchtfröhliche Party.

Bei ihrer Vernehmung am Samstag räumte die Frau laut Polizeiaussendung ein, "zum Tatzeitpunkt ein Küchenmesser in der Hand gehabt" zu haben. Laut der Beschuldigten sei es "zu einem Handgemenge zwischen ihr und dem Ehemann" gekommen und dabei zu einer von ihr nicht gewollten Stichverletzung.

Auf die Frage, warum die Festnahme der Beschuldigten erst fünf Tage nach Auffindung der Leiche des 57-Jährigen erfolgt sei, erklärt StA-Sprecher Neher: "An uns wurde von der Polizei herangetragen, dass ein Suizid durchaus möglich sei. Oder auch eine tödliche Selbstverletzung im Zuge eines Handgemenges. Wir haben das bezweifelt und gleich eine gerichtliche Obduktion angeordnet. Wir benötigen ja Beweise für ein Fremdverschulden." Das vorläufige Obduktionsgutachten der Gerichtsmedizin habe dann den Verdacht auf Fremdverschulden klar erhärtet: "Für uns war dann mit dem Gutachten ein dringender Tatverdacht in Richtung Mord begründet. Der Expertise zufolge sei zwar ein Selbstzufügung des Stiches "nicht absolut auszuschließen", so Neher, aber: "Eine Fremd-Beibringung des Stiches ist laut Gerichtsmedizin die viel wahrscheinlichere Variante." So würde etwa die Verletzung - ein Lungendurchstich zwischen Achselhöhle und Brustwarze des Opfers - "nicht zusammen passen mit dem Angaben der Frau, dass es ein tragischer Unfall war", so der Staatsanwalt. Neher zufolge hatte die 30-jährige Frau in ihrer ersten Befragung überdies gesagt, sie habe "zuerst gar nicht bemerkt", dass ihr Gatte eine Verletzung habe. Neher: "Das ist für uns aufgrund der Beweislage eine Schutzbehauptung."

Verteidiger der Frau: Suizid ist nach wie vor "durchaus möglich"

Laut Verteidiger Kurt Jelinek war seine Mandantin elf Jahre lang mit dem 57-jährigen Gastronomen liiert. Jelinek betont, dass "man erst eine Tatrekonstruktion, also eine Nachstellung der Tat, abwarten muss, um wirklich seriöse Angaben zur Todesursache machen zu können". Im übrigen kontert Jelinek auch damit, dass "laut den Ausführungen des Gerichtsmediziners eine Selbstzufügung der Stichverletzung grundsätzlich sehr wohl mit den bei der Obduktion erhobenen Befunden vereinbar ist".

Den Ermittlungen zufolge hatte die 30-Jährige zur Tatzeit 2,4 Promille Alkohol im Blut. Auch der 57-Jährige war offenbar erheblich alkoholisiert. Und, laut unbestätigten SN-Informationen, möglicherweise auch unter Drogeneinfluss. Die Polizei fand in der Hose des Wirts Säckchen mit weißem Pulver, das sich als Kokain entpuppte.

Journalrichterin verhängte U-Haft wegen dringenden Tatverdachts in Richtung Mord

Was die über die Frau verhängte Haft angeht, so handle es sich bei dieser um eine "bedingt obligatorische" U-Haft. Dazu Landesgerichtssprecher Peter Egger: "Laut Gesetz muss U-Haft verhängt werden, wenn es sich um ein Verbrechen handelt, das - wie Mord - mit mindestens zehn Jahren Freiheitsstrafe bedroht ist." Diese "verpflichtende Haft" gelte nur dann nicht, "wenn auf Grund bestimmter Fakten das Vorliegen aller Haftgründe, also Tatbegehungs-, Verdunkelungs- und Fluchtgefahr, ausgeschlossen werden kann", so Egger: "Hier hat das Gericht die Haftgründe jedenfalls nicht ausgeschlossen."