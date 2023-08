Eine mahnende Stimme ist verstummt: Nachruf auf Gudrun Pflüger

Ihr Wort wäre sehr gefragt gewesen in der laufenden Debatte um den Wolf. Aber Gudrun Pflüger konnte ihre Stimme nicht mehr erheben. Die Wildbiologin, ehemalige Spitzensportlerin, Buchautorin und Mahnerin gegen Naturzerstörung ist am Donnerstag, einen Tag vor ihrem 51. Geburtstag, nach langer Krankheit in ihrer Heimat Radstadt gestorben.

BILD: SN/PRIVAT Gudrun Pflüger mit ihrer Hündin Nahanni.



"Der Wolf wird bleiben, egal ob wir es wollen." So simpel brachte es Gudrun Pflüger auf den Punkt. Im Gegensatz zu vielen selbst ernannten Experten hat sie selbst direkten Kontakt zu Wölfen gehabt. Ihre Begegnung mit einem Rudel inmitten der kanadischen Wildnis ist in einer mitreißenden Universum-Dokumentation filmisch festgehalten worden. Die jungen Wölfe schnupperten neugierig an der Forscherin, die sich flach auf den Boden gelegt hatte, und liefen spielend um sie herum. Für Gudrun Pflüger war es ein Moment der totalen Glückseligkeit.