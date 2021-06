Eiskalt erwischt: Rote Rüben und Uhudler zum Schlecken

Gefühlt an jeder Ecke in der Salzburger Altstadt lockt ein Eissalon oder ein Kiosk. Direkt im Geschäft wird seit 1958 in der Eisgrotte produziert.

Bereitwillig gewährt Manfred Dalus in der Eisgrotte in der Getreidegasse Einblick in seine Eisproduktion. Der Salzburger ist einer der wenigen Anbieter in der Salzburger Altstadt, der die Eiserzeugung von der Pike auf gelernt hat und mehrmals täglich direkt an Ort und Stelle frisch produziert. Dalus punktet auch mit dem Preis: Eine Kugel Eis kostet in der Eisgrotte seit 2008 einen Euro. "Ich kaufe keine teuren Pasten und Mischungen, deshalb kann ich diesen Preis halten", sagt Dalus. Seit sein Vater, er ...