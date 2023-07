Die ersten Zelte stehen auf dem Campingplatz des Electric Love Festivals.

Am Mittwoch kamen die ersten Besucherinnen und Besucher beim Salzburgring noch bei Sonnenschein an - am frühen Nachmittag reichte der Stau bis zur Kreuzung Gaisbergstraße zurück. Am Mittwochabend wurden die Gäste heuer zum ersten Mal nass - das angekündigte Gewitter ...