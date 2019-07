Am Donnerstag beginnt der musikalische Teil des Electric Love Festivals auf dem Salzburgring. Bereits am Mittwoch reisten 14.000 Fans an.

Mit einem eigenem Leiterwagen sind Sabrina Thoner und Celina Gabl am Mittwoch zum Electric Love Festival angereist. Diesen brauchen die Tirolerinnen auch: Neben Campingutensilien haben die beiden jede Menge Getränke mitgebracht, das alles muss zum Zelt transportiert werden. Andere behelfen ...