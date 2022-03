Er fräst den Schnee von der Glocknerstraße

Erstmals leitet heuer Sebastian Jury die Räumung der Glocknerstraße. Das Wetter ist bisher auf seiner Seite. Aber das kann sich ändern.

Nach 43 Jahren bei der Grohag und 25 Jahren als Leiter der Schneeräumung ist Peter Embacher mit Ende Jänner in Pension gegangen und genießt die Berge auf Tourenski. Seinen Job als Werkstättenleiter in Fusch, stellvertretenden Betriebsleiter der Glocknerstraße und Leiter der Schneeräumung im Frühjahr hat Sebastian Jury (37) übernommen. Der gebürtige Unkener wohnt mit seiner Frau und den zwei kleinen Töchtern seit ein paar Jahren in Fusch und arbeitet seit 2015 in der Werkstätte. Grohag-Vorstand Johannes Hörl sagt, er sei ...