Erstmals "Stolperstein" in Puch verlegt

Der örtliche Pfarrgemeinderat berät bereits über die Verlegung weiterer Erinnerungssteine für NS-Opfer in der Tennengauer Gemeinde.

Es sei ihm und seiner Familie ein Anliegen gewesen, erklärt Initiator Alois Brandstätter, "im Gedenken an Anna Ebner der Bevölkerung ins Bewusstsein zu rufen, welch menschenverachtende Mörderregierung damals in Verantwortung war. Das darf niemals vergessen werden und sich nicht wiederholen."

Anna Ebner (Jg. 1907) war die Halbschwester seiner verstorbenen Schwiegermutter gewesen. "Sie geriet immer wieder mit ihrem Stiefvater aneinander, der sie 1941 schließlich in die Heilanstalt Salzburg einliefern ließ." Von dort wurde sie am 21. Mai 1941 in ...