Ex-Wirtin der Werfener Hütte übernimmt die Ostpreußenhütte

Daniela Trilety war von 2019 bis 2021 Wirtin auf der Werfener Hütte. Nun wird sie die neue Pächterin der renovierten Ostpreußenhütte. Dieses Mal verzichtet sie auf ihre aufsehenerregenden Fitnessgeräte.

"Das Konzept auf der Ostpreußenhütte wird ganz anders als damals auf der Werfener Hütte", betont Daniela Trilety im PN-Gespräch. Kurz zuvor hatte sie auf Instagram bekannt gegeben, ab der Wintersaison als neue Pächterin auf der "Ost" durchzustarten. "Es wird eine traditionelle Bergsteigerhütte bleiben," stellt sie klar. Fitnessgeräte werde es auf der Alm am Fuße des Hochkönigs künftig keine geben.

Fitnessstudio sorgte für Diskussionen

Während ihrer Zeit als Wirtin auf der Werfener Hütte hatte Triletys Konzept für viel Aufsehen in der Region gesorgt. Sie Pongauerin, die damals noch als professionelle Bodybuilderin arbeitete, richtete auf fast 2000 Metern Höhe ein Outdoor-Fitnessstudio ein. In Kombination mit einer teils modernen Speisekarte und Events auf der Hütte sorgten die Neuerungen immer wieder für emotional geführte Diskussionen unter Wanderern. "Es gab auch auf der Werfener Hütte traditionelles Essen und Jausen", hebt die Hüttenwirtin rückblickend hervor, "aber man kann es eben nie jedem recht machen."

Das sei auch eine der größten Lehren, die sie aus ihrer Zeit im Tennegebirge gezogen habe. "Ich habe mich damals zu leicht ablenken und verunsichern lassen. Mein Ziel ist es, auf der Ostpreußenhütte einfach authentisch mein Ding durchzuziehen", erklärt Trilety. Dazu gehöre auch ein kulinarisches Angebot, das alle Wünsche erfüllt. "Traditionelle Fleischgerichte wird es genauso geben wie Speisen für Vegetarier und Veganer. Und guter Wein darf bei mir sowieso nicht fehlen", sagt sie.

Pacht ist "wirtschaftlich machbar"

Der Wechsel in der Ostpreußenhütte war notwendig geworden, weil sich Triletys Vorgänger, Barbara Weiss und Harald Anders, infolge einer Pachterhöhung aufgrund der Sanierung nicht mehr mit den Inhabern des Deutschen Alpenvereins einigen konnten. "Ich will mich auf keinen Fall mit den beiden messen", unterstreicht Trilety. "Wir sind Freunde und sie haben die Ost hervorragend geführt. Jetzt beginnt eben ein neues Kapitel und ich freue mich, wenn sich die Gäste selbst ein Bild von meiner Arbeit machen." Die nun ausgehandelte Pacht hält sie für wirtschaftlich machbar: "Dafür ist die Hütte ja auch frisch saniert."

Eröffnung spätestens am 26. Dezember

Die Ostpreußenhütte ist ein beliebtes Ziel für Wander- und Skitouren in Werfen. Triletys Ära als Wirtin soll im Dezember losgehen. "Je nach Schneelage, aber spätestens am Stefanitag, man kann ja auch ohne Skier kommen", erklärt sie. Die Vorfreude ist jedenfalls groß: "Ich bin Hüttenwirtin durch und durch. Nach dem Aus auf der Werfener Hütte hat mich das Leben in den Bergen nie losgelassen."