Was passiert, wenn ein 25-Jähriger plötzlich stirbt? Eine Familie erzählt, wie sie mit der Trauer nach einem tödlichen Verkehrsunfall umgeht.

Lisa, Petra und Matthias Perner sowie Sophie Hödlmoser sitzen um den Tisch in der Küche ihres Hauses in Strobl, an dem zuletzt noch Jacob gefrühstückt hatte. Wo er gesessen war, bevor er zur Arbeit ins Seniorenheim aufgebrochen war. Zuletzt, das ...