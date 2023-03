Die Freiwillige Feuerwehr in Stuhlfelden wurde am Mittwoch zu einem Einsatz gerufen. Ein Rasentraktor stand in Flammen. Die meterhohe Rauchsäule war auch aus der Ferne gut erkennbar.

BILD: SN/FEUERWEHR STUHLFELDEN Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Stuhlfelden.

Einsatz für die Feuerwehr in Stuhlfelden: Am Mittwoch geriet ein Rasenmäher auf dem Fußballplatz in Brand. Die Feuerwehr rückte aus und konnte das Feuer löschen. Die Brandursache war vorerst unklar. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

BILD: SN/FEUERWEHR STUHLFELDEN Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr in Stuhlfelden.