Siegfried Filippi kann auf ein bewegtes Leben zurückblicken. Als Kind war er in einem Vernichtungslager. In Salzburg baute er fünf Drogerien auf und war 33 Jahre lang Obmann des Narrensenats. Heuer feiert er seinen 80. Geburtstag.

Mit einem Lächeln und bester Laune präsentiert Siegfried Filippi in seinem Haus in Gneis den Stadt Nachrichten seine Sammlung an zahlreichen Fotos, Gedichten, Reden und Liedtexten.

Der noch 79-Jährige hat ein aufregendes Leben vorzuweisen.

Die ersten ...