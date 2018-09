Flaschenpost aus Hamburg kommt zu den Salzburgern zurück

Worin besteht die Sehnsucht nach Schiffen? Im August kritzelten Salzburger Fragen auf Kärtchen, die See-erfahrene Hamburger beantworteten. Nun kehrt die Flaschenpost in die Mozartstadt heim.

Im Projektraum periscope baute Dorit Ehlers im August einen Koffer auf. Eine kleine Flasche war darin zu sehen, ein Projektor warf Wellen auf die weiße Fläche. Die Aufgabe für die Besucher: Stell dir vor, du stehst an der Reling. Du siehst aufs Meer, hörst das Meer, riechst das Meer. Was kommt dir in den Sinn? Was fragst du die unbekannte Person neben dir? Diese Fragen kritzelten die Salzburger auf Kärtchen - die gemeinsam mit Ehlers nach Hamburg reisten.

SN/privat Im periscope konnten Salzburger Fragen zur Schiffssehnsucht formulieren.

In der Hafenstadt hat die Wahl-Salzburgerin einen Container aufgebaut. Die Künstlerin will darin die Schiffssehnsucht erforschen. Drei Wochen lang beantworteten Touristen und Einheimische die Fragen aus Salzburg. Dieses Wochenende ist das Finale, es findet auch das Elbfest in Hamburg statt. Das Elbfest hat Ehlers Projekt ermöglicht. Ab Montag bekommen die Salzburger Flaschenpost aus der Hafenstadt - darin sind Erinnerungen, Geschichten und Fragmente, die die Sehnsucht nach Schiffen beschreiben.

"Magst du den Fischmarkt auch so gern wie ich?", fragte ein Salzburger. "Ich kann ohne nicht leben ...", kritzelte ein Hamburger auf das Kärtchen.

"Wie viele Wellen bis zum Herzklopfen?", wollte eine Salzburgerin wissen. "Wenn ich aufs Meer sehe, kann ich nicht zählen", schrieb ein Hamburger.

Ehlers plant, das Projekt Flaschenpost weiter zu führen. "Die Fragen werden so liebevoll beantwortet", sagt sie. Es sollen noch mehr Städte miteinander kommunizieren. Die Künstlerin denkt etwa über einen Flaschenpostautomaten nach: "Es wäre eine Art Briefkasten, in den man immer Kärtchen einwerfen kann. Man weiß nicht genau, wann er geleert wird - so trägt sich die Schiffssehnsucht weiter, von Stadt zu Stadt."