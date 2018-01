Franz Matscher wurde zum 90. Geburtstag geehrt

Als "Botschafter der Menschenrechte" bezeichnete Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Donnertsag Franz Matscher bei einem Ehrungsfestakt in der Salzburger Residenz anlässlich dessen 90. Geburtstags. Universitätsprofessor Matscher war unter anderem Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg und Direktor des Österreichischen Instituts für Menschenrechte, dem bei der Gründung 1987 einzigen Institut dieser Art im deutschen Sprachraum. Als Endredakteur der deutschsprachigen Endfassung des Staatsvertragstextes ist er einer der letzten lebenden Zeugen der Werdung und Unterzeichnung des Österreichischen Staatsvertrags von 1955.

Zu seinem 90. Geburtstag überreichte ihm Haslauer den Ehrenbecher des Landeshauptmanns. Matscher erhielt bereits das Goldene Ehrenzeichen des Landes Salzburg, das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst 1. Klasse und das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich.

(SN)