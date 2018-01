Staatsvertrag: Franz Matscher war dabei

Als junger Jurist übersetzte er für Außenminister Figl. Das Land ehrt ihn mit einem Festakt.

Franz Matscher war dabei, als Österreich endgültig frei wurde. Er stand zwar nicht ganz vorne, aber immerhin in der zweiten Reihe. Matscher war 27 und Sekretär der österreichischen Delegation, als im Mai 1955 die letzten Details für die Unterzeichnung des Staatsvertrags festgelegt wurden. Auf den berühmten Bildern vom 15. Mai aus dem Schloss Belvedere ist auch Matscher zu sehen: "Ich war kein Hauptdarsteller, sondern ein gehobener Statist, wenn man so will."