21-Jährige Magdalena Eder feiert Premiere als Frau Nikolaus in Siezenheim

Sie studiert Medizin und lenkt bei Einsätzen das Feuerwehrauto. Am liebsten aber schlüpft Magdalena Eder in neue Rollen - so wie in jene des heiligen Nikolaus.

Bischofsmütze, Krummstab, weißer Bart, purpurner Umhang - "der Nikolaus", ruft ein kleiner Bub ehrfürchtig, als er Magdalena Eder in ihrem Kostüm entdeckt. Zwei Mädchen mit Schultaschen machen große Augen, die Nachwuchsfußballer rufen und winken. Die 21-Jährige zieht am Dienstagnachmittag vor der Siezenheimer Pfarrkirche alle Blicke auf sich. "Der Nikolaus ist für die Kinder der Hero (englisch für Held, Anm.)", sagt Eder. Genau deshalb habe sie sich auch gemeldet, als Diakon Albert Hötzer heuer im Pfarrgemeinderat nach einem Nikolaus-Nachfolger gesucht habe. ...