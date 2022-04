Freie Mandatarin in Hallein gründet neue "Partei"

Sandra Lindtner ist freie Mandatarin in der Halleiner Gemeindevertretung. Gemeinsam mit ihrem Mann Christian hat sie nun eine Plattform für freie Mandatare in ganz Österreich ins Leben gerufen und will für diese "Partei" auch bei der kommenden Landtagswahl 2023 antreten.

SN/sw/fmö Sandra und Christian Lindtner (mit Tochter Xenia) wollen mit ihrer Plattform für freie Mandatare durchstarten.