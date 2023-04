Gefahr im Verzug? Auf dem Heuberg wird ein 380 kV-Mast mit Seilen gesichert

Anrainer am Heuberg haben Sorge, dass erneut ein Mast knicken könnte. Der Betreiber gibt Entwarnung: Das sei "alles Routine".

Der Masten Nr. 33 am Heuberg in Hallwang ist mit vier Drahtseilen fixiert .

Die Arbeiten an der 380-kV-Freileitung am Heuberg schreiten voran. Der Mast Nr. 33 an der Nordseite ist derzeit mit vier Drahtseilen stabilisiert. Das Fundament ist freigelegt, eine Baufirma ist seit Tagen am Werk.

"Was genau vor sich geht und ob Menschen durch instabile Maste in Gefahr sind, wissen wir nicht, aber es ist höchst ungewöhnlich", sagt Franz Fuchsberger, Vereinsobmann der Erdkabelbefürworter von Fairkabeln.

Auch der Anrainer Hans Pertiller ist auf die Arbeiten aufmerksam geworden: "Da muss ...