Giro to Zero: Mit dem E-Lastenfahrrad durch Österreich radeln

Herwig Kolar und Simon Klambauer erkunden mit ihrem E-Lastenfahrrad alle 95 Klima- und Energiemodellregionen Österreichs. Am Sonntag waren sie in Straßwalchen. Das Ziel: auf die Wichtigkeit des Klimaschutzes hinweisen.

Es war ein Etappenziel auf der Tour durch Österreich: Die Oberösterreicher Herwig Kolar und Simon Klambauer machten mit ihren E-Lastenfahrrädern am Sonntag in Straßwalchen halt. Dort besuchten sie die Klima- und Energiemodellregion Salzburger Seenland. Vizebürgermeisterin Liselotte Winklhofer und der Verantwortliche für die Klima- und Energiemodellregion Salzburger Seenland Gerhard Pausch empfingen die beiden Radler. Das Seenland ist seit dem Start der Klima- und Energiemodellregionen 2010 dabei.

In Österreich gibt es aktuell 95 Klima- und Energiemodellregionen (KEM) mit insgesamt 819 Gemeinden. Kolar und Klambauer sind die Verantwortlichen für zwei Oberösterreichischen Modellregionen. Sie wollen mit ihrer Aktion "Giro to Zero" (Tour für Null CO2-Emissionen) auf die Wichtigkeit des Klimaschutzes hinweisen. Rund 2400 Kilometer werden Herwig Kolar und Simon Klambauer zurücklegen. Sie radeln auf fünf Etappen quer durch alle Modellregionen in Österreich.

Die KEM haben in den vergangenen neun Jahren mehr als 4500 Klimaschutzprojekte abgewickelt. Im Seenland wird seit Jahren Öffentlichkeitsarbeit für Klimaschutz- und Energie-Themen organisiert. Die zehn Gemeinden haben fast 500 Kilowatt-Peak (kWp) Photovoltaik (entspricht ca. 3500 Quadratmetern Modulfläche) auf Gemeindegebäuden errichtet. Jedes Seniorenwohnhaus, jede Kläranlage und fast jedes Gemeindeamt und Schulgebäude seien mittlerweile damit ausgestattet, sagt Pausch. Dabei wurde rund eine Million Euro in der Region investiert.

Immer mehr E-Fahrzeuge und Ladestationen werden im Seenland angeschafft. Zahlreiche Gemeinde-Gebäude werden in gutem thermischen Standard saniert oder neu gebaut. Die Schülerausstellungen "Klimaladen - Was hat mein Konsum mit dem Klima zu tun?" wurden 2015 mit dem deutschen kommunalen Klimaschutzpreis und 2016 mit dem Salzburger Regionalitätspreis ausgezeichnet. Zudem hat das Seenland die Repair Cafés ins Leben gerufen: Freiwillige reparieren Alltagsgegenstände als Klimaschutz- und Abfallvermeidungs-Projekt. Bis Ende 2021 sind die Termine bereits festgelegt. Die Errichtung der E-Bike Ladestationen und die Anschaffung des Seenland Geschirrmobils wurde ebenfalls mit Unterstützung der Klima- und Energiemodellregion durchgeführt.

Das Projekt "Giro to Zero" kann online unter www.giro-to-zero.at mitverfolgt werden. Die Aktivitäten der Österreichischen Klima- und Energiemodellregionen finden sich unter: www.klimaundenergiemodellregionen.at



