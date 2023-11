Glücksspielsucht in Salzburg - ein Betroffener erzählt: "Ich habe 50.000 Euro an Automaten verzockt"

Ein Mann rutschte in die Spielsucht. Nach Feierabend verzockte er sein Geld an illegalen Automaten. Jetzt hofft er, die Sucht endlich zu besiegen.

Das „kleine Glücksspiel“ soll in Salzburg legal werden. Laut Experten geht von ihm das größte Suchtrisiko aus.

Ein Monatslohn ist schnell weg. Hunderte Euro verzockt, verloren in Minuten. Gerade lief es noch gut, dann war es vorbei. Sitzplatzwechsel, an einem anderen Automaten klappt es sicher. Geld rein, der Automat blinkt. Sind keine Scheine mehr in der Tasche, ...