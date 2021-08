Gollinger DJ auf den Spuren von David Guetta und Co.

Tobias Waß alias Toby Romeo will international groß rauskommen. An Kooperationen und Remixes mit den aktuellen DJ-Größen von Felix Jaehn bis David Guetta mangelt es nicht.

2021 fing schon einmal gut an für Tobias Waß: Ende Jänner erschien seine erste Single "Where the lights are low" als Toby Romeo bei Virgin Records/Universal, einem der größten Musikverlage weltweit. Produziert hatte er den eher poppigen Mainstream-Track die gemeinsam mit dem deutschen DJ-Superstar Felix Jaehn, die bis jetzt 57 Millionen Streams beim Audio-Streaming-Dienst Spotify erzielt hat.

In den deutschen Single-Charts war er damit 18 Wochen in den Top 100 vertreten (bester Platz: 33), in Österreich 14 Wochen ...