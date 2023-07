Die Salzburgerin Barbara Schweitzer erfüllt sich einen Traum. Sie und ihr Mann werden im Friaul Gäste beherbergen. Der Wein spielt ebenfalls eine Rolle.

Barbara Schweitzer mit ihrer Mutter und ihrem Mann am Weingut der Familie Lenuzza in Prepotto.

In einer Lebensphase, in der viele die Pension herbeisehnen, startet die Salzburger Unternehmerin und Gastronomin Barbara Schweitzer beruflich noch einmal durch. Bis Ende Juni bewirtete die 57-Jährige "Greißlerin" ihre Gäste in dem Weinlokal in der Riedenburg mit regionalen Schmankerln und ...