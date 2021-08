Großgmainer Altpfarrer wurde Straßenpatron

Am Feiertag wurde die Josef-Meinrad- zur Herbert-Josef-Schmatzberger-Straße.

Am Hochfest Mariä Himmelfahrt gab es in Großgmain gleich vier Anlässe zum Feiern: Erstens wurde das Patrozinium der Wallfahrtskirche begangen - mit einem Hochamt. Weiters wurde auch der Jahrtag der Großgmainer Weihnachtsschützen gefeiert. Zum Dritten wurde der von Altpfarrer Herbert Josef Schmatzberger (82) ins Leben gerufene Marienheilgarten vor genau 20 Jahren gegründet: Das war Anlass für einen Festakt samt Kräuterweihe. Viertens wurde aber auch der Heilgarten-Initiator von der Gemeinde mit einem bleibenden Andenken geehrt: Die bisherige Josef-Meinrad-Straße wurde per Beschluss ...