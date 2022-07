Hallein gedenkt einer Widerstandskämpferin

Nach Neumarkt wird Hallein der zweite "Ort des Gedenkens" im Land. Im Fokus steht die kommunistische Widerstandskämpferin Agnes Primocic.

Neumarkt am Wallersee ist seit dem heurigen Mai Salzburgs erster "Ort des Gedenkens", der zweite soll ab 2023 die Stadt Hallein werden. Das Land Salzburg initiiert im Rahmen des Projekts "Orte des Gedenkens" in jedem Salzburger Bezirk Kunstaktionen, Veranstaltungen etc., die an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus erinnern und das Thema einem breiteren Publikum vermitteln sollen. Geleitet wird das Projekt von der gleichnamigen Arbeitsgemeinschaft, der die Kunsthistorikerin Hildegard Fraueneder und die Historiker Albert Lichtblau und Robert Obermair angehören. Neben einem ...