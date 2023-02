Halleiner Frank-Haus soll bis zum Sommer fertig sein

Nach rund einem halben Jahr Pause nehmen die Arbeiten am Frank-Haus in zentralster Lage in der Halleiner Altstadt nun wieder Fahrt auf. Es kursierten bereits die wildesten Gerüchte.

SN/sw/petry Das sogenannte Frank-Haus in prominentester Lage in Hallein verfiel in den letzten Jahren. Und auch die Sanierung ging bisher nur schleppend voran.