Halleiner Kreativschmiede: Spielerisch zum Landespreis

Die Halleiner Agentur Polycular hat einen Landespreis bei der Salzburger Nacht der Werbung bekommen - für eine fühlende Pflanze, die die Leute zur Freiwilligenarbeit animieren soll.

Die Arbeit des Teams rund um die Gründer Robert Praxmarer und Thomas Layer-Wagner ist schwer auf einen Nenner zu bringen: "Wir sind eine Software-Schmiede und entwickeln Computerspiele, sind aber auch Werbeagentur und Research-Agentur. Daher auch der Name Polycular, das lässt viel offen", sagt Robert Praxmarer. Ein roter Faden zieht sich aber doch durch ihre Projekte - ein meist spielerischer Zugang (Praxmarer war sechs Jahre lang Fachbereichsleiter für Computerspiele und Augmented Reality an der FH Salzburg) und ein thematischer Fokus: "Die Bereiche Bildung und Nachhaltigkeit liegen uns sehr am Herzen, und da versuchen wir, Technologie aus dem Computerspielbereich überraschend und neu einzusetzen", sagt Layer-Wagner.

Kein Hokuspokus, sondern viel Wissenschaft und Technik

So auch bei ihrem "Pflanzenorakel", für das sie Ende Februar den Salzburger Landespreis für Marketing, Kommunikation und Design in der Kategorie "Event & Promotion" erhielten. Für die Stadt Wien, die auf ihr Programm für Freiwilligenarbeit aufmerksam machen wollte, entwickelten sie eine aufsehenerregende Kampagne: An einem Stand in der Mariahilfer Straße teilten die Mitarbeiter nicht Folder aus, sondern eine Pflanze zeigte Passanten, für welche Art von Freiwilligenarbeit sie gut geeignet wären - dahinter steckt kein Hokuspokus, sondern viel Wissenschaft und Technik: Über Sensoren wurden elektrische Ladungen gemessen, die sich je nach Intensität und Stelle der Berührung verändern. Verbunden mit einem Computer, ließ Polycular durch die Berührung Musik und einen visuellen Flug durch ein Weltall voller Möglichkeiten entstehen - nach "Analyse der Streicheltechnik" urteilte das Orakel dann, wie sich derjenige engagieren sollte, z. B. "Sie sind kommunikativ - besuchen Sie doch Senioren" oder "Sie strotzen vor Vitalität - spenden Sie Blut und retten Sie damit Leben."

Neben der "Orakelpflanze" hat Polycular unter anderem auch das "Escape Book" entwickelt, eine Software, die Bücher mit spielerischen Online-Anwendungen verknüpft und so für Kinder und Jugendliche interessanter machen soll, oder auch die CityCaching-App, eine Art Schnitzeljagd zu Nachhaltigkeitsprojekten in der Stadt Salzburg. Ihr nächstes großes Projekt veröffentlicht die Software-Schmiede im kommenden Juni - im Auftrag des Handelsriesen REWE.