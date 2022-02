Harry Potter und die Hexenlehrerin aus Kuchl

Das neue Harry-Potter-Theaterstück ist ein Mammutprojekt für alle Beteiligten - und Schauspielerin Michaela Schmid aus Kuchl ist mittendrin.

Am 15. März 2020 hätte "Harry Potter und das verwunschene Kind" Premiere in Hamburg feiern sollen. Aber dann kam Corona. "Zwei Tage vor der Premiere ausgebremst zu werden, das war schon ein Schlag in die Magengrube, nachdem wir drei Monate durchgehend auf diesen einen Moment hingeprobt hatten", erinnert sich Michaela Schmid. "Im Herbst wurde es dann wieder auf Frühling verschoben, dann wieder auf Herbst. Wir haben bis drei Tage davor gezittert, ob es wirklich stattfinden würde, es war ein Auf ...