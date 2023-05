Hochhauspläne beim Schlössl der Hundsgräfin in Salzburg

Das denkmalgeschützte Anwesen in Salzburg-Schallmoos ist durch eine Besitzerin legendär geworden, jetzt rückt es durch ein Bauprojekt in unmittelbarer Nachbarschaft in den Fokus. Weit gediehen sind schon die Pläne für insgesamt 180 Wohnungen an der Nordseite des Kapuzinerbergs.

BILD: SN/DANIELE PABINGER Der Rauchenbichlerhof liegt an der Nordseite des Salzburger Kapuzinerbergs. BILD: SN/DANIELE PABINGER Bebaut werden soll das Tankstellenareal in unmittelbarer Nachbarschaft des Rauchenbichlerhofs (im Hintergrund ist der Gartenpavillon zu sehen).