Hofgastein und Radstadt: Corona-Hotspots pendeln zwischen Frust und Gelassenheit

Hofgastein und Radstadt dürfen ab Freitag nur noch mit negativem Coronatest verlassen werden. Ein Stimmungsbild aus zwei Gemeinden mit Inzidenz über 1000.

Eva Köstlbacher und Brigitte Höllwart haben ihren Skitag beendet. Es war vorerst der letzte für die Hofgasteinerinnen. Das Skigebiet Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel sperrt für die Dauer der verschärften Maßnahmen zu. "Es wäre möglich, nach Bad Gastein abzufahren", so Höllwart.

Ab Freitag, 0 Uhr, gelten in Bad Hofgastein und in Radstadt verpflichtende Ausfahrtstests. Ausgenommen sind Durchreisende ohne Zwischenstopp, in den vergangenen sechs Monaten Genesene und Personen mit einem Nachweis von neutralisierenden Antikörpern. Geimpfte sind nicht von den Tests befreit.

