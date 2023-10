Holzgemeinde friert , um aus dem Winterschlaf zu erwachen

In einem Gemeinschaftsprojekt der Gemeinde und des Tourismusverbandes, errichtet Kuchl einen großen Eislaufplatz - der zweite im gesamten Bezirk Tennengau.

Kuchl, die zweitgrößte Gemeinde des Tennengaus ist für vieles bekannt, speziell aber für seine Holzverarbeitung. Nicht umsonst, wird Kuchl die "Holzgemeinde" genannt. Für eines ist die Gemeinde am Fuße des Göll-Massivs jedoch nicht bekannt: für ihre Wintersportangebote. "In den Wintermonaten ist Kuchl im Winterschlaf, obwohl wir die zweitgrößte Gemeinde im Tennengau sind. Hier gibt es dringend Nachholbedarf", erklärt Monika Kohlreiter, Gemeinderätin und Geschäftsführerin des Tourismusverbandes. Um dieses Problem zu lösen, hat der TVB, gemeinsam mit den Gemeindevertretern, einen Plan ausgeheckt. Was anfangs banal klingt, ist tiefer betrachtet ein Meilenstein - für den gesamten Bezirk.

Eine alte Idee neu angegangen und umgesetzt

"Wir wollten ein kostengünstiges Freizeitangebot für alle Gemeindebürgerinnen und -bürger, vom 3-Jährigen bis zum Pensionisten und der Oma, schaffen. Daher holten wir den bereits alten Plan eines Eislaufplatzes aus der Schublade", erzählt Kohlreiter. Seit nunmehr fast 15 Jahren überlegte die Gemeinde, einen Eislaufplatz zu errichten, dies scheiterte jedoch immer wieder an verschiedenen Faktoren. "Früher sind die Kuchlerinnen und Kuchler am Bürgerausee Eisgelaufen. Der friert aber nicht mehr so fest zu", erzählt Kohlreiter. Also muss ein eigener Eislaufplatz her, übrigens nur einer von zweien im Tennengau. Auch Abtenau leistet sich eine zwar kleine, dafür sehr feine Eisfläche.

Geringe Kosten für die Gemeinde und die Bürger

Die Errichtung einer Eisfläche mit Banden in der Größe von 30 x 15 Metern und einer Lauffläche von 450m² kostet die Gemeinde etwa 20.000 Euro. Auch der Ankauf eines Eisgerätes und die Errichtung der Infrastruktur des Platzes an sich ist mit hohen Kosten verbunden. Kostenlos wird die Benützung der neuen Kuchler Attraktion nicht sein, aber sehr kostengünstig. "Die Saisonkarte für Erwachsene bleibt unter 50 Euro, die für Jugendliche bis 15 Jahren unter 30 Euro. Auch der Tageseintritt wird die 6-Euro-Marke nicht überschreiten", betont Kohlreiter. Zusätzliche Angebote wie eine Gastronomie und ein Schlittschuh-Verleih sind ebenso geplant wie etwa eine Eis-Disco oder Firmenevents. Der Tourismusverband Kuchl plant einen mindestens 70- bis 80-tägigen Betrieb.

Die Eröffnung des neuen Eislaufplatzes ist für den 8. Dezember 2023 geplant. Natürlich ist die Gemeinde Kuchl hierbei von äußeren Faktoren abhängig. Einerseits muss die Temperatur passen, um Eis machen zu können, was selbst schon eine Wissenschaft für sich ist. Andererseits müssen auch die Liefertermine der beteiligten Firmen halten. Wenn das aber alles klappt, steht einem unvergesslichem Wintertag, umgeben von einer glitzernden Bergkulisse, nichts mehr im Wege.