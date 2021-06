Hotelinventar und US-Panzer: Was in Salzburgs Seen alles unterging

Taucher entdeckten am Wochenende ein altes Fass mit Schweröl im Wolfgangsee. Ein Umweltschaden konnte noch verhindert werden. Früher war es gang und gäbe, Unrat in den Seen zu entsorgen.

SN/umwelttaucher.eu Die österreichischen Umwelttaucher machen immer wieder Tauchgänge in den Seen des Salzkammerguts – und finden dabei allerhand, wie etwa ein altes Fahrrad.