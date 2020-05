Landwirte beklagen Schäden auf den Wiesen und tote Rinder, die Jägerschaft zu Tode gehetzte und gerissene Wildtiere. Den Gemeinden fehlt es an Handhabe gegen uneinsichtige Hundehalter.

"Freilaufende Hunde werden erschossen!" Diese Aufschrift auf einem Schild hat im März in Grödig einen Sturm der Entrüstung unter Hundebesitzern ausgelöst. So berichtet es zumindest Landwirt Hans Fuchs, der es auf seinem Grund aufgestellt hat. "Alle Wörter, die es so ...