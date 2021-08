In den Ferien lieber Chemie pauken: Kinder und Jugendliche lernen bei der Begabtenförderung in Grödig

Beim Talentesommer lernen Kinder, wie viel Vitamin C ein Aloe-vera-Saft hat und wie sie aus Nudeln einen Tiefseeschwamm bauen können.

Kinder und Jugendliche, die nicht genug vom Lernen bekommen, sind derzeit in Grödig zu finden. Die Schule hat noch nicht wieder begonnen, da sitzen sie bereits wieder in Klassenzimmern. Jedoch nicht auf ihren gewohnten Plätzen, sondern jenen des Montessori-Gymnasiums in Grödig. Dort findet in dieser Woche der Talentesommer statt.

Eine der Teilnehmerinnen ist die 15-jährige Maya. Sie besucht zusammen mit ihrer jüngeren Schwester und einer Schulkollegin des Akademischen Gymnasiums in Salzburg den Ferienkurs in Grödig. "Ich möchte mehr ...