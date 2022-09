Ein neuer Ortskern soll die Bad-Ruine in Kaprun ersetzen

Seit 2010 ist das ehemalige Hallenbad Optimum geschlossen und verfällt. Ein Hektar Gemeindegrund im Zentrum liegt brach. Mittlerweile gibt es verschiedene Ideen für die Nutzung des Areals.

Wie schnell ein nicht mehr genutztes und gepflegtes Gebäude verfällt, kann man am ehemaligen Freizeitzentrum Optimum in Kaprun beobachten. Die 1980 eröffnete Anlage mit Hallenbad, Freibad, Sauna und Minigolfplatz wurde nach der Eröffnung des Tauern Spa 2010 geschlossen. Inzwischen bröckelt der Putz, die hölzernen Teile verrotten und auf den Terrassen wachsen Büsche. Das Optimum könnte inzwischen schon als Lost Place bezeichnet werden, der so gar nicht in die boomende Tourismusgemeinde passt. Und das einen Hektar große Gelände liegt mitten im ...