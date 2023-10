Israel-Fahne vor Schloss Mirabell heruntergerissen: Polizei forschte zwei 14-Jährige aus

Die Auswertung der Videoüberwachung ergab, dass zwei 14-Jährige die Israel-Fahne vor dem Schloss Mirabell heruntergerissen haben. Sie sind geständig, den Schaden von hundert Euro werden sie begleichen.

Zwei 14-Jährige haben laut Polizei in der Nacht auf Donnerstag die Israel-Fahne vor dem Schloss Mirabell heruntergerissen. Die Jugendlichen seien auf den Aufnahmen der Überwachungskamera zu sehen.

Wie berichtet hatte die Stadt Salzburg am Mittwoch die Fahne aufziehen lassen. Das Beschädigen der Fahne in der Nacht darauf wurde von der Stadt demnach als Angriff auf ein Symbol der Solidarität gewertet. "Das geht für uns über einen banalen Vandalenakt hinaus und wir als Stadt beziehen hier klar Haltung", hieß es.

Laut Polizei dürfte aber weit weniger dahinter stecken: Die Ermittler des Landeskriminalamts und des Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung kamen zu dem Schluss, dass bei der Beschädigung kein staatsschutzrelevantes Motiv zugrunde liegt.

Die tatverdächtigen Jugendlichen zeigten sich bei der Konfrontation mit den Vorwürfen geständig, heißt es in einer Aussendung der Polizei. Als Motiv hätten sie sie Unbesonnenheit angegeben. Der Schaden in der Höhe von annähernd hundert Euro werde durch die Täter gutgemacht. Die beiden 14-jährigen werden an die Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.