Die SPÖ erneuert ihre Forderung nach mehr Polizisten: Mehr als 200 Vollzeitbeschäftigte würden fehlen. Die Polizei selbst legt andere Zahlen vor.

Mitte Februar hat die ÖVP-FPÖ-Bundesregierung der Polizei eine Aufstockung des Personals in Aussicht gestellt: In den kommenden Jahren sollen 4100 neue Beamte den Dienst antreten. 2100 Stellen davon werden effektiv neu geschaffen, hieß es. Wie viele davon in Salzburg entstehen, ist laut Innenministerium "noch nicht entschieden".