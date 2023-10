32-Jährige an der Salzach schwer verletzt gefunden: Polizei sucht nach Zeugen

Am Freitag fand ein Passant eine schwer verletzte Frau an der Salzach. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Am Freitagvormittag kam es zu einem Vorfall an der Salzach in Hallein-Rif. Ein Passant fand dort zwischen dem Ursteinsteg und dem Bootshaus des Ruderclubs Salzburg eine 32-jährige Frau. Die Frau hatte schwere Verletzungen am Kopf. Der Mann leistete Erste Hilfe und verständigte den Notruf.

Doch was genau geschehen ist, ist derzeit noch nicht klar. "Trotz intensiver Ermittlungen ließ sich die Ursache der Verletzungen nicht eruieren", heißt es von der Polizei Salzburg in einem Zeugenaufruf. Die Beamten bitten die Bevölkerung, etwaige Hinweise dazu der Polizei mitzuteilen. Fremdverschulden könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Vorfallszeit lässt sich laut Angaben der Polizei bis auf wenige Minuten eingrenzen, denn die Frau führte zu der Zeit ein Telefonat, das jedoch abrupt unterbrochen wurde. Demnach dürfte sich der Vorfall zwischen 10.40 und 10.47 Uhr ereignet haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Hallein unter der Rufnummer 059133 5100 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.