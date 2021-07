Junge wollen ihre Partymeile am Salzburger Rudolfskai nicht verlieren

Jugendliche und Studierende wollen mitbestimmen, was am Rudolfskai passiert. Die Eigentümer versichern, dass sie weiterhin willkommen sind.

"Wir sind enttäuscht", sagt Hamza. Der 18-jährige Salzburger traf sich vor der Coronapandemie jedes Wochenende am Rudolfskai mit seinen Freunden. Doch viele seine Lieblingslokale in der Altstadt werden trotz der landesweiten Öffnungen mit 1. Juli zu bleiben.

Die Stadt und die Hauseigentümer am Rudolfskai wollen einen Imagewechsel für die Partymeile, die in den vergangenen Jahren immer wieder in Verruf geraten ist. Alkoholexzesse und Polizeieinsätze sollen dort nun der Vergangenheit angehören. Vier Bars und Clubs am Rudolfskai schließen endgültig ...