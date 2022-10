Justizbedienstete in Salzburg festgenommen: Handys ins Gefängnis von Puch-Urstein geschleust?

Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Festnahme eines früheren sowie eines aktiven Justizwachebeamten in Salzburg an. Es geht um den Schmuggel von Handys ins Gefängnis. Die zwei Beschuldigten sind in Polizeigewahrsam, die Staatsanwaltschaft wird vermutlich die Verhängung der U-Haft beantragen.

SN/robert ratzer Zwei Bedienstete der Justizanstalt in Puch-Urstein sollen für Häftlinge Handys eingeschmuggelt und dafür kassiert haben.