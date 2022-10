Salzburger Justizwachebeamte sollen Handys eingeschmuggelt haben - ihnen droht U-Haft

Ein aktiver und ein ehemaliger Wachebeamter der Justizanstalt Salzburg sitzen wegen Verdachts des Schmuggels von Handys ins Gefängnis in Verwahrungshaft. Am Freitag könnte U-Haft verhängt werden.

Nach der Festnahme zweier Wachebeamter der in Puch-Urstein befindlichen Justizanstalt (JA) Salzburg - die SN berichteten - äußerte sich Donnerstag auch die fallzuständige Staatsanwaltschaft Linz zu den Vorwürfen gegen die zwei Männer: "Laut bisheriger Ermittlungen stehen die Beschuldigten, einer war zuletzt nicht mehr in der JA Salzburg tätig, in dringendem Verdacht, für Haftinsassen Mobiltelefone besorgt bzw. Häftlingen diese nicht abgenommen zu haben. Dadurch hatten Häftlinge verbotenerweise unzensurierten Kontakt zur Außenwelt - was dem Haftzweck widerspricht", so Ulrike Breiteneder, Sprecherin der ...