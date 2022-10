Keine zusätzlichen Parkplätze beim Bahnhof Seekirchen

Der Anregung, am ausgelasteten P&R-Platz beim Bahnhof Seekirchen zusätzliche Parkplätze zu schaffen, erteilen die ÖBB eine Absage.

Die Park&Ride-Plätze am Bahnhof Seekirchen werden bestens angenommen. Oft sind die Plätze ausgelastet, wie der Seekirchner Axel Kramer immer wieder feststellen muss. Seine Idee ist es, freie Flächen am P&R-Platz an der Wallerseestraße kurzfristig in weitere Parkplätze umzuwandeln. "Oft finden Parkplatzsuchende keinen Platz und müssen frustriert irgendwohin fahren. Meine Anregung ist, dass eine bereits bestehende freie Fläche für einige Autos ,legal' benützbar gemacht wird. Guter Wille, ein Schild und etwas Farbe würden genügen", ist Kramer überzeugt.

Anfrage blieb ...