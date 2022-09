Kieferchirurg zeigt Fallen für Radfahrer auf

Aus Unfällen lernen. Das ist das Motto von Johann Beck. Der Arzt hat eine Liste von Gefahrenstellen für Radfahrer in der Stadt Salzburg erstellt.

Es fehlt die Markierung, was an dieser Stelle hinter dem Café Bazar besonders bedenklich ist. Denn hier sind die verschiedenen Rad- und Gehwegspuren obendrein durch eine Stufe getrennt. "Völlig obsolet", meint Johann Beck-Mannagetta, "aber bei Weitem nicht der einzige gefährliche Ort für Salzburgs Radfahrer". Beck war 40 Jahre lang Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurg im Landeskrankenhaus und hat Hunderte Radunfälle behandelt. Jetzt nimmt er als Experte der Liste Salz (Gemeinderat Christoph Ferch) immer wieder an der Forschungsgesellschaft für Rad, Schiene, Verkehr ...